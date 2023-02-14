任家萱（Selina）是女子團體S.H.E的一員，甜美嗓音與外型受到許多歌迷喜愛，去年初被拍到與一名眼鏡男到超市購物，兩人互動親密，宛如熱戀中的情侶，事後她也大方承認交往新男友。今（14日）正逢情人節，任家萱罕見放閃，曬出與男友同框照，與粉絲分享她的幸福心情。

今日是2月14日西洋情人節，許多情侶趁著佳節互表愛意，任家萱在社群平台發文：「今天真的『情人節快樂』了！謝謝自己，也謝謝你」，似乎是對著男友甜蜜喊話，小倆口感情穩定，她同時曬出多張男友視角的照片，其中也有幾張與男友的同框照，兩人在雪地中牽手比心，閃翻網友。

Selina情人節公開與男友小徐的同框照。（圖／Selina facebook）

許多粉絲表示：「看到妳幸福真的很開心，情人節快樂」、「一定要狠狠的幸福」、「男方上輩子應該拯救了全世界」、「最棒最勇敢的妳，一定要幸福」。

任家萱目前和男友小徐穩定交往1年多，面對外界關心，她也透露男友追求方式，疫情期間她與好友會在線上KTV開唱，男友就會在她唱歌後送花、禮物等，她也提到男友唱歌不是太專業，但是很享受、投入的人，兩人感情穩定後約與男友父母首度見面，任家萱表示事前心情十分緊張，好在當天一起聚餐氣氛不錯，加上她時常送自創品牌的新品給男友家人，雙方保持良好互動；被問及婚事打算她坦言，「目前沒有規劃（結婚）」，雙方長輩都不會催婚。