中國外交部昨日表示，去年以來美方高空氣球未經中國相關部門批准，曾10餘次非法飛越中國領空，今遭美方否認。中國外交部發言人汪文斌14日在例行記者會上指出，自去年5月以來，美方多個高空氣球至少10多次非法飛越中國以及相關國家的領空，呼籲美方徹查，並給中方做出解釋。

《北京日報》報導，有記者提問，據汪文斌昨天表示，去年以來美方高空氣球未經中國相關部門批准，就10餘次非法飛越中國領空，請問是否有相關證據或是照片？

汪文斌表示，剛才已經介紹了相關情況，既然你提到了，我也願意再補充一些相關的資訊。具體來說，自去年5月以來，美方未經中國相關部門批准，在美國本土放飛多個高空氣球，持續進行全球環行，至少10多次非法飛越中國以及相關國家的領空。美方應當對此進行徹查，給中方作出解釋。

針對中方昨日指控，美國白宮國家安全委員會發言人沃森（Adrienne Watson）當地時間13日發表聲明回應，稱關於美國政府在中華人民共和國上空使用監視氣球的所有說法都是錯誤的。白宮國家安全會議戰略溝通協調官柯比（John Kirby）也予以反駁，稱「在中國空域沒有美國的偵查飛行物」。