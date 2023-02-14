對於今年的獲利展望，戴誠志也表示，由於今年景氣在下半年才會明朗，另外債券投資仍有不少風險，因此，2023年的獲利雖然不見得有2021、2020的水準，但一定不會比2019、2018差，一定會進步；若依照2019年獲利水準來看，京城銀今年的獲利至少超過34億，比起2022年稅後純益22.1億，至少會成長54％以上，其中光是京城銀去年在債券提損上打掉的部位，目前市場水準已有回升，因此今年可望有評價利益可回沖。

許多銀行評估聯準會的升息進入尾聲，開始要再加碼更多美債。不過由於京城銀行取得美元方式是採取市場借款的方式，尤其現在市場利率倒掛，使京城銀必須有不同的作法：「否則現在買1億美元，就要賠1％，因此京城銀決定今年不會大舉加碼美債，而是維持與2022年底13.07億美元的水準。

對此戴誠志法說會上明確說明，京城銀投資美債的美元部位，全部完全避險，由於美元是借來的，因此，沒有匯率風險但有利率風險，由於2、3年期的短率非常高，利率水準接近5%，10年期的長天期債券的利率則接近4%，尤其利率倒掛：「使得我們投資長天期債券等於是倒貼、不會賺錢！」

戴誠志也說明，京城銀至少未來六個月不會增加海外債券的部位，但會去調債券的品質及期間的交易，例如會轉持2、3年期的短天期債券。

在放款上，戴誠志表示，由於今年景氣趨緩，因此相對前二年放款大幅成長，甚至使京城銀在去年，近十年來首度大舉吸收定存來支應放款，導致利差減少，這種情況今年將不再出現，今年的放款不會像去年的8％增速這麼大，存款也會開始回到原來軌道，因此今年的利差將可望優於去年。