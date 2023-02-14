有些民眾為了貪一時方便經常會違規停車，進而影響他人。一名網友在臉書上發文抱怨自家門口被停了一台車，車主擋住自家大門還沒留下聯絡資訊，讓她相當傻眼，也氣得將自己的愛車橫停在後方堵住違停車輛，貼文曝光後吸引逾千名網友朝聖，不少人也紛紛表示自己有相同經驗，讚賞原PO反制行為大快人心。

一名女網友在臉書《爆廢公社》發文表示自己家門口被停了一輛車，她憤怒表示「真的不知道怎麼會有如此自私的人，整個車子都停到人家門口」並指出對方連電話都沒留下，直言「要停沒關係，但至少留一個電話可以聯絡，回家如有停車位已變成是我的幸運日」，畫面中可見轎車大剌剌的停在住家門口，甚至擋住住戶的大門，而原PO也將自己的車子橫停在後方，並留下一張紙條告知違停車主「我出門了，晚點看我方便在回來移動」。

車主在違停車輛上留下紙條，並將自己的愛車停在違停車輛後方。（翻攝自爆怨公社）

貼文曝光後網友大力讚賞原PO的反制行為，也開轟違停車主太離譜，表示「他就是吃定屋主叫警察來也沒用，所以才敢這麼停的」、「三寶中的霸者」、「臉皮真厚」、「安一個鐵門，然後放下來，貼紙條說出遠門去玩了」、「你真的是好鄰居耶，讓鄰居侵門踏戶」，也有人提出建議表示「平常用鐵鏈圍起來，如果他還是入侵，就可以提告侵入民宅吧」、「可以在門口貼單子私人車位臨停一次2000，如需付費移車請撥號XXX。他如果叫警察了也沒轍，必須付錢才有辦法離開，警察來了也只能說人家規則都寫了，你要停只能遵守」。