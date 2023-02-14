土耳其及敘利亞邊境6日發生規模7.8強震，傷亡人數持續增加，衛生福利部7日起開放捐款專戶，今天(14日)公布最新統計，截至13日下午5時止，已接獲逾10萬筆、約4.9億元善款。有一份最新的民調指出，對於土耳其大地震，衛福部開放捐款專戶，有83％的民眾認為「不信任，這政府太多黑箱」，僅有3％的民眾「信任，政府不能相信還能相信誰」，引發討論。

YouTube頻道《Bit King比特王出任務》12日對於「土耳其大地震，衛福部開放捐款專戶，你對於政府的善款運用信不信任？」進行了網路民調，該頻道指出，「民進黨執政以來捐款疑慮頻傳，例如當時高雄氣爆時期，善款無法有效幫助到受災戶，錢收很多受災戶拿少少，甚至許多人沒拿到，政府還反過來花一億元去跟受災戶打官司，甚至還被拿去蓋了所謂的紀念公園」，而截至今(14日)17時，已有7萬人進行投票，有77％的民眾「不信任，這政府太多黑箱」、有3％的民眾「信任，政府不能相信還能相信誰？」、有5％的民眾認為「在台灣當盤子習慣了，沒好處誰要做事？」、有12％的民眾則認為「捐給這政府，我寧願把錢拿去打水漂！」

參與投票的網友也紛紛留言表示「一群的貪婪政客，無法信任」、「民進黨執政，台灣人還是不要濫用你們的愛心，因為這個黨太愛錢？捐款有可能到不了災民的手上」、「這個問題還是謹慎為要，要求政府給予透明的制度監督，否則矯枉過正，台灣會是一個冷血沒有溫暖的地方」、「錢捐給政府，還不如把錢拿去自己花，現在這個政府都在違背倫理道德，還是別捐吧，到頭來只會自己變冤大頭，看看高雄氣爆案的捐款，還不是下落不明」。