台中市府今天市政會議通過追加172億多元預算，其中台中購物節將追加3.5億元，引發民進黨議員抨擊，指市府一直灌水、說購物節振興經濟成效多好，實際上根本就是虛胖，且一次就追加172億元，相當不合理；台中市府主計處指出，購物節預算追加主要是希望活化APP，且追加的預算中有130億為中央補助及配合款。

針對市府辦理172億元追加預算，市長盧秀燕表示，這次追加預算以「追加幸福」為主軸，主要針對社福優先、重視教育為主，且歲出、歲入平衡，沒有舉債的問題；經費來源包括中央應該給地方的補助或相關捐贈等，希望針對部分年度預算沒辦法推動的建設，以追加經費方式加緊推動。

盧秀燕強調，本次追加預算包括社福經費57億多元、教育支出44億多，振興經濟的部份有35億多元，另包括捷運藍線B19站用地取得作業費、大肚和美跨橋工程等，希望在不舉債的情況下，以社福優先、教育為重、振興經濟。

而在振興經濟部分，已舉辦4屆的台中購物節也將追加3.5億元，議會財政經濟發展委員會副召集人張芬郁、民進黨團總召何文海及副總召蕭隆澤抨擊，台中購物節去年也是以追加方式辦理，今年原編列4500萬，現在又要追加3.5億，根本就是撒大錢，要求市府詳列明細，把錢花在刀口上；且市府罕見的一次追加172億元，實在不合理。

主計處強調，這次追加預算主要是中央配合款，其中補助款收支對列有119億、配合款9.5億元；購物節部分今年盼能活化APP，並透過與台中一指通整合的方式，讓APP能廣泛宣傳各項活動。