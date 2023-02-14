全台血庫告急，新竹捐血中心在桃竹苗地區每日平均用量達27.5萬c.c.，缺血最為嚴重，部分醫院甚至發布限血公告。每月用量10萬c.c.的北榮新竹分院，在情人節當天號召院內同仁挽袖捐血，約150人捐血意願，當天完成捐血量3.75萬c.c.，新竹捐血中心任特地致贈感謝狀，感謝北榮新竹分院全體同仁與民眾的慷慨解袖。

全台血液庫存告急，新竹捐血中心肩負桃竹苗縣市的血液供應，每日平均用血量達27.5萬c.c.，缺血最為嚴重，部分醫院甚至發布限血公告。其中北榮新竹分院每月平均用血量約10萬cc，雖稱不上是用血大戶，但檢驗科主任楊婉華仍憂心會影響病患的血液供應。在院長陳曾基教授的指導下，於院內一級主管群組，號召同仁挽袖捐血。院內上下紛紛響應，反應熱烈。

北榮新竹分院很快與捐血中心敲定了2月14日西洋情人節這個特別的日子，完成了「竹榮有愛，關懷無限，捐血一袋，救人一命，共同響應愛心捐血做公益」活動，別具意義。

捐血中心採血車在情人節當天上午駛進新竹分院行政大樓前廣場，很快地完成了整備工作，總計約150人完成捐血量3.75萬c.c.，新竹捐血中心主任王雲龍特地致贈感謝狀。

根據統計，國人血型比例，O型45％、A型25％、B型23％、AB型7％，新竹縣總人口數約57萬5580人，可捐血人口數約39萬1143人，占68％。楊婉華鼓勵符合17歲以上、65歲以下、女性＞45公斤，男性＞50公斤、口溫不超過攝氏37.5度、收縮壓90~160，舒張壓50~95 條件的民眾踴躍捐血。