韓聯社報導，朝鮮國務委員會委員長金正恩的女兒金主愛將首次在新發行的郵票上亮相。

朝鮮郵票社14日公布將於17日發行8款新郵票圖稿，圖稿主要為去年11月18日金正恩現場指導「火星-17」型新型洲際飛彈時拍攝的照片。其中印有金主愛的5款郵票，均是與其父親金正恩合影，他們或手牽手並排走，或挽著手臂擺拍，或與人民軍士兵合影，也有以飛彈為背景的。其餘的郵票，3款中有2款是導彈照片，還有1款是金正恩照片。

以金正恩父女倆為中心的郵票下方，還印有裝在移動式發射車輛（TEL）上的飛彈上寫著的「向全世界展示不敗的核強國威容」、「向全世界展示朝鮮的戰略力量、絕對力量」、「無上光榮屬於金正恩同志」等宣傳文字。

韓聯社還指出，雖然郵票主要記錄金主愛陪同金正恩視察畫面，但近日朝鮮內部不乏將金主愛偶像化的行動。如金主愛坐騎亮相朝鮮人民軍建軍閱兵儀式，消息人士稱朝鮮官方也要求所有與金主愛重名的民眾改名等。