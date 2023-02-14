每年二月十四日的西洋情人節，一向是台灣社會的重點節日，下自花店商家，上至政府機關，無不絞盡腦汁要爭取商機。時事評論人朱駿投書媒體認為，台南市長黃偉哲的情人經濟學，可以作為其他縣市的參考範例。

朱駿說，台南用「山盟海誓」當作口號，藉西洋情人節的時機，推廣台南觀光資源，啟動了「來台南結婚贈好禮」的活動，規劃了11條情人可以浪漫觀光的路線。今年在2月14日（西洋情人節）、3月14日（白色情人節）、5月20日（象徵我愛你）、8月22日（七夕情人節）在台南登記結婚的夫婦準備本地的結婚禮物。

朱駿強調，台南不甘只做情人節觀光活動，也將涉及到人口政策、就（創）業、教育、住宅、消費、城市規劃等諸多民生重要面向的建設問題，一併納入完整的政策思考，今年也陸續推出創業、購物、生育等獎勵。

朱駿分析，對照其他藍、綠、白縣市政府，雖不乏有由相關單位舉辦活動的縣市，多以飲食、送禮、情感交流活動為主，都未見如黃偉哲由首長親自出面，並從情人建立家庭的角度切入，提出較具社會發展整體觀的政策延伸者。

朱駿認為，家庭是社會中最基本的單元，為社會健全發展奠定了堅實的基礎。多數的家庭是由夫婦組成，孔子說：「君子之道，造端乎夫婦，及其至也，達乎天地。」可見夫婦關係對社會大局的重要性。在現代社會，極少再有父母之命，媒妁之言，不論是多數的異性或新時代的同性配偶組成的家庭，現代社會的夫婦多數由情人發展而來，要搓合成功且可天長地久的夫婦，必須從情人階段入手。作為掌握社會最多資源的政府責無旁貸，為解決少子化問題，身為地方父母官的縣市首長實在該站在第一線，為搓合情人成家，提供良好的社會氛圍與物質支持。

朱駿指出，國人有「不孝有三，無後為大」的社會壓力，黃偉哲的眼光還考慮到年輕夫婦養兒育女的經濟壓力，提供物質支持，令其無後顧之憂，營造解決少子化問題的基本條件。例如青年結婚需要有經濟基礎，台南把創業貸款額度提高到200萬，由市府請銀行幫忙青年，能用低利經營新事業。此外青年居、大不易，台南針對首次購屋族，加碼補助利息每戶6萬元。更重要的是，當事業、居住問題都解決後，面臨生兒育女的階段，黃偉哲任內將生育補助從6千拉高到2萬，讓青年在台南安家落戶，把甜蜜修成的正果保留在台南市。

朱駿總結，黃偉哲由「情人」出發的施政佈局是一個長期的建設家庭、生而能養、幼有所長、壯有所用、老有所終、人有所安的社會發展戰略布局。這就是對〈禮運大同篇〉最務本務實的忠誠實踐。台南的做法與思路也可做為優化台灣社會發展建設的參考範例，值得其他縣市學習。