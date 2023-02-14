陸委會宣布2月20日起開放港澳旅客自由行來台觀光，預計將成為來台旅客成長重要動能，交通部觀光局立即啟動行銷推廣計畫迎接港澳客。而旅遊平台Klook也觀察到，昨晚將開放港澳旅客來台自由行的風聲一出，港澳用戶搜尋台灣商品的流量一路狂漲2.5倍以上，關注的商品為飯店住宿、自駕租車及高鐵車票。

觀光局指出，港澳距離台灣航程僅1個多小時，台灣為港澳居民首選出境旅遊目的地之一，亦是全球來台旅客前3大市場。以2019年為例，香港人口約為818.66萬人，來台人數最高峰時期達175.8萬人，約略占整體人口21.5％，比例頗高。

為維繫觀光熱度，觀光局於疫情期間在港澳推廣台灣「多元主題．安心旅遊」主題，不間斷更新並曝光台灣觀光印象。觀光局表示，港澳出境旅遊停擺近3年，需要旅遊所帶來的療癒之效，因此，因應開放港澳自由行旅客來台，將以台港澳距離近、短天數假期容易安排優勢，來強化台灣為疫後紓壓放鬆首選目的地的形象，爭取更多港澳朋友能重返再遊。

據Klook平台數據，港澳用戶在Klook上搜尋台灣商品的流量自13日起便一路狂漲，為先前的2.5倍以上，初步看到港澳旅客關注的商品為飯店住宿和自駕租車，第3則為高鐵車票等交通票券。

Klook認為，港澳旅客對台灣相對熟悉，過去可能已經來過台灣旅遊，所以相較於其他國外旅客，可以看到港澳旅客更加偏愛台灣在地美食、展覽表演甚至是溫泉體驗等，更加接地氣的玩法和行程。

旅遊體驗平台KKday也分享，台灣因為距離香港、澳門很近，且無語言隔閡，向來是港澳旅客海外旅遊的熱門地之一，最愛的商品種類排行為郊區遊程、交通票券、包車一日遊、特色體驗與美食餐飲。