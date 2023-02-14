今天是2月14日情人節，台北市副市長李四川在臉書發文，祝福大家情人節快樂，接著PO出他上李四端節目《大雲食堂》的影片，內中提及他跟台北市長蔣萬安說過，如果走的方向不是他心中的想像，自己明天就走。

李四川提到，他從蔣萬安在選舉的時候，就說過「台北市民是在選市長，當然你不要忘掉，所有市府同仁是在選老闆，這個老闆如果能夠尊重我們，可以當我們的後盾，你要的政績他一定會好好去做，如果你這個老闆天天罵我，又不肯扛責任，公務員也覺得不會好」。

對於自己的工作態度，李四川也表示，包括這次來蔣萬安的市府任職，他都有先講，「如果我做的不好，你就坦白告訴我，這個位置不適合，我明天就可以走；但如果我認為，你一直往你那個部分，不是我想的部分，我也會告訴你，我明天就走，本來就這樣，我沒有賣給你。」他強調，自己跟過去幾個老闆，也是這樣說。

除此之外，李四川還提到，「有些事情錯了當然可以罵，有些事情不是用罵能解決」。不過當主持人李四端問起，有沒有看過蔣萬安動怒？他回答，以自己年紀來看，蔣萬安那麼年輕，就任到現在卻沒有動怒過，且都用心去聽，不會有感覺不耐煩的狀態，這點值得讚揚。