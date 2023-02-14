韓國政府14日表示，全球經濟成長腳步放慢加上半導體需求降溫，當地元月資通科技（ICT）產品的出口金額，已經連續7個月下滑。不過，韓股似乎不為所動，開高震盪收高，最後在2,465.64點，漲12.94點或0.53%。同時，韓元走升，外資法人共買3645.8億韓元。