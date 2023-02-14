彰明電子公司與16個夥伴募資，招待4所國小學童到書店買書、文具或禮品。（楊靜茹攝）

南投縣草屯鎮彰明電子公司熱心公益，近年與員工募資回饋地方，商請書店14日提早1小時營業，讓27名國小學童選購書本、文具及禮品，學童們七嘴八舌分享自己採購的戰利品，開心大啖麥當勞餐點。贊助人說，每個孩子800元購物金不算多，要求至少選購1本書，推廣閱讀，看到孩子滿足的表情，他們更開心。

彰明電子公司去年號召同仁捐款做公益，提供弱勢學童每人800元，除要求要買1本書籍外，剩下的就可以選購需要的文具或禮品，其善舉發揮拋磚引玉效果，今年吸引共16個企業夥伴加入公益行列，14日至17日共4天將贊助市郊4所學校學生搭遊覽車到市區1日遊，除逛墊腳石書店買好書、文具或禮品，還能享用麥當勞餐點。

墊腳石書店指出，近年網路書店促銷，加上疫情影響，實體書店經營不易，得知業者將資助偏鄉孩童來書店選購書籍推廣閱讀，特地提早1至2小時營業，派志工接待小小貴賓，引導他們選購自己喜歡的書本，及採買所需文具或禮品，他們還加贈每人1個小豬撲滿，希望孩子從小養成儲蓄好習慣。

土城國小校長吳國松表示，店家特地封館讓孩子專心選購，為了避免耽誤業者營業間，行前各班導師引導孩子擬購物清單，看到孩子井然有序在志工引導下選購自己想要的書本，並精算是否超出預算，這真的是一個很棒體驗。

五年級女學生除了選購書本以外，少女心噴發買了很多隻粉紅色泰迪熊。（楊靜茹攝）

六年級黃姓學生說，他即將要養一隻邊境牧羊犬，特地選購如何照顧寵物一輩子的書籍；而國小五年級女學生除了書本以外，少女心噴發選了很多隻粉紅色泰迪熊；南投縣議員唐曉棻也到場關心，盼孩子們能珍惜各界的愛心，有朝一日也能回饋社會。