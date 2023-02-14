女星張柏芝與謝霆鋒曾有過一段婚姻，育有2個兒子Lucas和Quintus（小Q），離婚後張柏芝在2018年秘密生下小兒子Marcus，至今生父身分仍成謎，而她的感情狀態也令外界好奇。張柏芝在情人節分享與3個兒子到日本滑雪的喜悅，還點名他們是她「唯一的情人」；她依偎在小Q懷裡的模樣還以為是戀愛中的小女人，大兒子Lucas超清晰正臉曝光更掀起熱議。

張柏芝與謝霆鋒離婚後，感情狀態一直是個謎，她也沒有和其他男星傳出緋聞，甚至在秘密生下小兒子Marcus之後，生父的身分也沒有公開，還多次被烏龍爆料她懷第4胎；但從張柏芝的IG都能發現，她的生活除了工作，其餘時間都留給3個兒子，是一名母愛滿滿的媽媽。

原來張柏芝唯一的情人是指她的3個兒子，大兒子Lucas更是越長越帥氣，還被網友誤會是她的新男朋友。（圖／摘自張柏芝IG）

張柏芝依偎在二兒子小Q懷裡，而小兒子Marcus玩雪還是沒露出正臉。（圖／摘自張柏芝IG）

在今日情人節時，張柏芝在IG發文祝賀「情人節快樂」，並上傳多張照片和短影片，畫面中是她帶著3個兒子到日本度假滑雪，有她依偎在小Q懷裡的模樣，還有她在一旁側拍兒子們帥氣面貌，尤其大兒子Lucas越來越帥氣，還被網友以為是她的新男朋友；另外張柏芝仍十分保護小兒子Marcus，拍他玩耍時依然不輕易曝光他的正臉，但能發現一家人玩得非常開心。

不過，張柏芝祝賀情人節快樂外，還甜蜜點名「唯一的情人」，也瞬間讓網友討論炸鍋，以為單身多年的她終於要官宣戀情；但大多數粉絲都很懂張柏芝，認為她的情人就是指3個兒子，不是大眾以為的那種情人。