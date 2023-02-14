王晴。（衛視中文台提供）

衛視中文台《一袋女王》日前錄影邀請張秀卿分享對熱戀期的看法以及延長熱戀期的秘方，她自豪跟老公在一起9年，吵架不超過3次，熱戀期從未斷過，秘訣就是外出給老公面子，在家盡一切本事照顧老公和抓住他的胃，張秀卿說：「男人其實是小孩，在家裡的時候（把老公）當兒子疼」。

說到熱戀期，張秀卿一開始就放閃，笑說：「到現在還是，已經第9年了」，她還很自豪的說兩人至今吵架次數不到3次，唯一會吵架的是就是老公動作很慢很會拖，兩人如果要出門，常常都是張秀卿早早弄好，在樓下等老公。有次張秀卿等到受不了就偷偷跑到房間看，才發現老公在吹頭髮，而且一吹可以吹上半小時，只要髮流沒吹好就重來再吹一次，後來一問才知道因為張秀卿一出門就會是眾人的目光焦點，為了可以撐得起張秀卿老公的身分，所以才刻意打扮。

張秀卿說她和老公維持熱戀期的秘訣，靠的就是裝傻和給老公面子，張秀卿表示老公小她12歲，出門在外在老公朋友面前一定對他百依百順，要讓其他男人看了就很羨慕。而且兩人回到家後，張秀卿跟老公都有潔癖，張秀卿就會把兩人的鞋子都擦乾淨再收好，接下來就去幫老公放熱水，平常還會幫有些白頭髮的老公染頭髮。

此外，王晴表示就她而言熱戀期大概2個月，一旦兩人吵架吵到懷疑對方是不是對的人的時候，就是熱戀期過了。王晴表示曾交往某任男友，剛開始交往時兩個人不只常電話熱線，連傳訊息對方都是秒回，更是每週見好幾次面，但一個多月過去後，男友開始約不出來，連想跟他講電話，都得等男友排入行程表，通常得等上一週才能講上15分鐘的電話，而且還是開會路上找空檔。至於想見面就更久，得排在兩、三個禮拜後。

王晴說當時男友說公司出了很嚴重的問題，所以才會這麼忙，還拍下自己的行程表給王晴看，王晴怕男友騙她，就跟兩人都認識的朋友圈裡打聽，朋友們也都幫忙證實男友的確很忙。 雖然朋友們要王晴多體諒，但因為她是個很需要男友陪伴的人，開始哭哭啼啼地打電話吵男友，訊息也是狂轟猛炸拚命傳，讓曾國城搖頭說：「這沒有一個男生會喜歡的，而且能跑多快就跑多快」。超沒安全感的王晴說到後來發現，自己在曖昧期時，就很在意對方有沒有辦法陪伴，跟空檔時能不能秒回訊息，這兩個條件是她熱戀期很重視的兩個重點。