目前各縣市代理教師聘期不一，為保障代理教師權益，台南市長黃偉哲今天宣布，即日起全市公立中小學及幼兒園代理教師聘期將核給全學年聘期，教育局表示，未來全面實施代理教師發給全年薪，預估每年增加1.5億元人事費，期盼中央提供補助，避免排擠其他教育預算。

台南市教育局指出，經台南市政府與高雄市政府幾經討論，決定同步實施代理教師核給全學年聘期，並自即日起實施，兼顧代理教師權益及學校用人需求，因此，目前任職代理教師聘期將延長至7月31日，112學年度起代理教師將自8月1日（或該員實際到職日）起至隔年7月31日止，核給全學年聘期。

黃偉哲表示，南市代理教師聘期及薪資已逐年改善，目前兼行政職務的代理教師，因暑假皆須到校上班，故自111學年度起已核給全學年聘期，且為爭取優秀師資留任並因應學校寒暑假期間，代理教師也有到校協助校務及參與活動需求，即日起，全市公立中小學及幼兒園代理教師之聘期將核給全學年聘期，以保障代理教師權益並符應學校用人需求，未來也將配合中央修正之規定辦理。

教育局長鄭新輝表示，南市中小學及幼兒園代理教師聘期及薪資，目前已做到依學校需求核實發給、統一律定代理教師聘期、確保代理教師錄取正式教師後的年資可提敘薪級等保障。由於學校於寒暑假期間仍有課程、營隊、學生輔導以及行政事務等相關校務與活動，也需要代理教師協助辦理。

教育局表示，111學年度之代理教師聘期統一延長至今年7月31日後，預計將增加7500萬元支出，未來全面實施代理教師發給全年薪的政策，初步預估每年需至少再增加1.5億元人事費，為減輕地方負擔，期盼中央提供補助，避免地方因人事費增加，而排擠其他教育預算。