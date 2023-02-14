NISSAN「不用充電的電動車」X-TRAIL e-POWER上市

裕隆日產發表NISSAN旗下「不用充電的電動車」X-TRAIL e-POWER，以單一旗艦版規格為主，售價151.9萬元，並提供5種車色選擇。業者表示，去年12月啟動《e-POWER 鑑賞家》線上行銷活動，3周內預接單突破千張，首批年度配額600台全數售罄，為了回饋消費者，裕隆日產已成功向日本母廠爭取追加供應量，目前正確認最終數量與交期。

裕隆日產表示，為讓車主感受X-TRAIL e-POWER的不凡魅力，同時提供雙色加價選擇，包含黑內裝雙色外觀，售價153.9萬元；橘內裝雙色外觀，售價155.9萬元；並同步展開線上預訂與線下服務的全新商務模式，即日起至3月31日期間透過線上預訂X-TRAIL e-POWER，即享有鋰電池8年或16萬公里專屬保固，再享萬元配件金或高額低利率輕鬆購車專案。

NISSAN X-TRAIL e-POWER運用「毋需充電，探索無限」的設計理念，展現「技術日產 智行未來」的品牌精神，憑藉日產三大黑科技e-POWER動力系統、e-4ORCE 電子四驅穩定系統與ProPILOT 智行安全系統，搭配豪華進口車的數位精品座艙等優質產品力，榮獲第43屆JCOTY日本年度風雲車大賞「年度最佳科技獎」。

《黑科技一》e-POWER動力系統，NISSAN專注電驅技術75年，開發出全新世代 e-POWER動力系統，使用與電動車相同的鋰電池與馬達技術，並藉由燃油引擎發電，無需外部充電，實現電力自造100% 純電驅動，讓車主享受電驅技術創造的強勁加速度、靜肅性與環保節淨的駕馭體驗，但無需擔憂電動車里程焦慮，為最佳移動方案之一。e-POWER使用WardsAuto 2022全球十大最佳的1.5T VC-TURBO引擎作為發電機，創造極佳的能源效率，運用智能發電系統，盡情釋放每一度電，永不在充電樁前止步，放心任性探索。

《黑科技二》e-4ORCE電子四驅穩定系統，為登月車航太技術，整合前後電動馬達與剎車系統，以最高每秒1萬次動態調整馬達驅動力，即時控制四輪出力，讓過彎與煞車皆能更加平穩舒適，剎車時藉由電動馬達電能回收控制，達成平穩駕駛及乘坐感受，減少乘客前後搖晃；過彎時，憑藉先進馬達控制技術，精準控制四輪動力，創造極佳抓地力與循跡性的自信操控，讓車輛面對崎嶇路況也能獲得極佳車輛動態，化崎嶇為坦途，各種路況自信穩行。

《黑科技三》ProPILOT智行安全系統，可時刻偵測環境動態，即時傳送安全情報，包含ICC智慧型全速域定速控制系統、TJP交通壅堵輔助系統及LKA車道維持系統等科技，達成 Level 2等級的主動安全輔助系統，除此之外，更配備NISSAN獨有的PFCW超視距車輛追撞警示系統，掌握先機避免危機，及AI智能駕駛輔助系統，透過全新演算邏輯精準控制車輛轉向與動力，降低系統調整頻率，並且於相鄰車道有大型車輛時，調整車道內位置，讓ProPILOT 智行安全系統創造安心舒適旅程，猶如親駕的駕馭體驗。

裕隆日產表示，X-TRAIL e-POWER為NISSAN以日本精湛細工打造的精品之作，採用高強度鋁合金材料打造車身鈑件，達成輕量化的表現，搭配空氣力學車體設計，降低空氣阻力，同時具備AI光型LED矩陣頭燈，可依路況智慧調整最佳照明範圍，全景式天窗，體驗令人著迷的自由奔放，配備足感應式電動尾門，提供車主更加便利性的用車體驗，讓X-TRAIL e-POWER靜止移動都光彩奪目。

NISSAN X-TRAIL e-POWER配備豪華進口車的數位精品座艙，讓駕駛智慧掌控駕車資訊，包含12.3吋數位儀表板，行車資訊導航地圖一目了然；10.8吋數位抬頭顯示器，透過雙曲面光學反射技術，讓大尺寸不失真變形的駕車資訊清晰顯示於駕駛眼前；12.3吋數位影音主機，支援無線Apple CarPlay智慧手機連結功能，與Android Auto手機連結，行車與娛樂資訊不漏接，車室內更配備9顆頂級BOSE音響系統，搭配NVH全車靜音工程、雙層隔音玻璃與雙前座電動皮椅，讓車主奢華駕馭，享受宛如行動音樂廳的聽覺饗宴。