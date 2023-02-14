嘉義樹木園林試所日式建築展出日本草木染織線品。（廖素慧攝）

嘉義樹木園林試所的日式建築修復後開放參觀。（廖素慧攝）

嘉義樹木園林試所日式建築展出日本「草木染織」，今天舉行開幕活動。（廖素慧攝）

嘉義樹木園林試所日式官舍修舊如舊。（廖素慧攝）

嘉義公園旁的嘉義樹木園有林業試驗所日式建築官舍，已修復完成，即起開放參觀「草木染×鯉幟行動快閃展」，展出日本草木染色料、織品，同時讓大家更認識台灣原生植物的染色運用，林試所官員、日本台灣交流協會高雄事務所長小野一彥今天出席開幕儀式。

農委會林業試驗所中埔研究中心助理研究員蔡景株博士說，嘉義樹木園目前有1930年代的日式辦公室、宿舍共6棟，2019年起配合國家植物園方舟計畫工作，整建舊建物、蒐集稀有植物、栽培及展示，現已修復完3棟，包括1棟辦公室、2棟宿舍，3棟總修復經費約1800萬元。

蔡景株說，2棟宿舍在樹木園大門進來右側，其中大棟的是以前林試所所長宿舍，目前在這2棟日式建物舉辦「草木染×鯉幟行動快閃展」，展出至19日，19日當天還有親子工作坊活動，6歲至12歲小朋友可來體驗日本鯉魚旗的草木染製作。

農委會林業試驗所副研究員范素瑋博士說，這次邀請日本草木染織創作家來台北、嘉義展出，讓日本工藝文化與日式建築結合，別具意義。

小野一彥表示，草木染在日本發展久遠，日本與台灣在建築、文化等各方面有深厚關係，有差異性，也有相似處，透過文化藝術交流能促進雙方的情誼。