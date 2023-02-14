一名53歲男子有痛風、高血壓、慢性腎臟病的病史，某天晚上，他吃薑母鴨後痛風發作，自行到藥房買止痛藥吃，在半夜喘到無法躺下，家人緊急送醫後發現是急性腎衰竭、合併心臟衰竭，緊急洗腎後才就救回一命。

西園醫院腎臟科主任簡政浩表示，該名男子是一名上班族，有痛風、高血壓、慢性腎臟病的病史，因為工作忙也沒定期在門診追蹤，某天晚上，他吃薑母鴨、喝了幾碗湯之後痛風發作，就自行到藥房買止痛藥吃，吃完藥疼痛雖緩解，卻在半夜喘到無法躺下。家人幫忙送醫之後，發現是急性腎衰竭，高血鉀合併心臟衰竭及肺積水，進行緊急血液透析後才讓狀況穩定。

簡政浩表示，國人冬天有4大習慣容易傷腎。首先，天冷喜歡吃用食補、藥補、火鍋等，這些湯常含有高鈉、高鉀、高磷、高普林及高油脂，喝多了對腎臟及心血管是很大的負擔，即使是無慢性病的一般人，食用後也易出現暫時的血壓升高、水分堆積甚至腎功能受影響。

第二則是水分補充不足。簡政浩表示，因天冷流汗少，人容易少喝水，造成結石、腎臟灌流不足，毒素不易排出，影響腎功能。

第三則是不當藥物的使用，冬天是感冒、偏頭痛、痛風等疼痛的好發季節，國人習慣自行買成藥或是中草藥來緩解症狀，這些來路不明藥物常會傷害腎臟。

最後則為保暖不夠。他表示，保暖不足易造成血管收縮、血壓升高、交感神經作用上升及腎上腺分泌，造成心血管跟腎臟的負擔。