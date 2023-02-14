花蓮自強外役監去年有2受刑人藉「返家探視」機會脫逃，其中康男迄今仍在逃，未料本月又有1人脫逃，27歲受刑人魯宗龍，11日獲准返回金門老家探親，13日返監當天卻逾假未歸且聯繫未果，獄方緊急通知檢方發布通緝，花蓮地檢署則成立專案小組，全面追緝其下落，所幸今下午4時40分已於新北市汐止區康寧街某網咖將人緝獲歸案。

魯宗龍有詐欺及竊盜前科，2019年底至2020年間，多次以不同暱稱於網路販售3C產品，要求買家整箱購買且預付5成訂金，得手共逾18.5萬貨款便失聯，受害者報案且全案進入司法程序後，金門地方法院分別在2020年12月29日、2021年10月20日，以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財罪，判處2年、1年10月徒刑，合併應執行刑為2年8個月。

魯宗龍原先在金門監獄服刑，因表現良好，經遴選於2022年8月30日移到花蓮光復鄉有「監獄烏托邦」美名的自強外役監服刑，不過因其老家住在金門，服刑期間曾多次申請返家探親獲准，且有因買不到返台機票逾時未歸的情況發生，但最後仍會趕在深夜回監。

不過魯宗龍本月11日返家探親後，原訂13日晚間8時收假返監，當天金門機場卻出現大霧，造成飛往本島的班機延誤，最後只能改搭傍晚5時的班機返台，魯晚間7時許抵達松山機場後隨即聯繫獄方會較晚返監，接著再到火車站購買開往花蓮的車票。

然而獄方直至13日深夜遲未見魯宗龍，聯繫家屬也不知去向，經調閱機場與火車站監視器，均有他的影像，但不確定人是否有上車或在途中下車，第一時間緊急通知花蓮地檢署並轉報金門地檢署發布通緝，花檢則組成專案小組全面追緝其下落，不過今下午4時40分已於汐止康寧街某網咖將人緝獲歸案。