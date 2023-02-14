南投縣立委補選，國民黨候選人林明溱的碩士論文遭質疑涉及抄襲；民進黨候選人蔡培慧認為，寫論文是思辨過程，抄襲是誠信問題，林明溱還虛設黑官讓兒子當縣長特助，這些爭議林明溱有必要向南投鄉親說清楚。

蔡培慧針對媒體詢問林明溱碩士論文被質疑涉抄襲時表示，抄襲別人的碩士論文，涉及誠信問題，也凸顯林明溱的虛假，擔任縣長時私設黑官讓兒子林儒彬擔任「縣長特助」左右縣政，縣府相關局處居然還發了近100篇推崇他的新聞稿，實在荒謬。

林儒彬表示，縣府沒有「縣長特助」職稱，他也沒有支薪，只是協助反映民眾意見，幫忙做好為民服務工作而已，希望對手不要過度解讀，混淆視聽。

今天是西洋情人節，立委補選候選人蔡培慧準備1000多朵玫瑰花，與立委何欣純、蘇巧慧到南投市沿街送給鄉親，祝福大家情人節快樂，3人還共享情人節午餐在地美食肉圓和南投意麵；蔡培慧許下的的情人節心願，則是嫁給南投。

蔡培慧表示，情人節不限於愛情，提醒大家把握時機對伴侶、父母親、兄弟姊妹甚至是毛小孩，表達自己對他們的心意。

蘇巧慧說，3人在立法院第9屆時在教育文化委員會，都很重視偏遠地區教育資源匱缺的問題，因此通過《偏遠地區學校教育發展條例》，也完成《教師法》、《家庭教育法》、及《幼兒教育及照顧法》讓孩子的身心發展受到法令的多重保障。