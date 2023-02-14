2013年在台北創立的 Bluerider ART 藍騎士藝術空間，今年除了在台北、上海同步推出《去罢，野草》9周年特展，完整呈現旗下50位國際藝術家風格多元的作品，創辦人王薇薇也預告今夏將在倫敦開設藝術空間，以亞洲藝廊帶理歐美藝術家反攻歐陸。

王薇薇指出，創立之初便以俄國前衛藝術家，抽象藝術奠基人康定斯基發起 的「藍騎士」命名，即是以延續康定斯基藝術的精神性主張為宗旨，至今累積代理了國際藝術家逾50位，她主張「在商業性之外，更看重的是藝術家長期的提出精神性的理念與創作」因此代理的藝術家包括威利．希伯、雷諾．奧德霍恩等，約八成以上是50歲以上相對成熟的藝術家。

Bluerider ART今年在台北、上海共展出約200件作品，王薇薇表示與藝術家個展不同，刻意在佈展時將不同藝術家作品打散組合陳列，且不設標籤，觀者不會第一眼得知創作者、作品名或其他資訊，而是更希望收藏家以直觀的喜好走近作品，再一層層了解藝術家想訴說的故事乃至創作脈絡。

儘管在台已成立9年，Bluerider ART則是2021年才走入上海，雖然面臨疫情卻仍在上海取得佳績。王薇薇指出，過去的挑戰不在於將外來的藝術家介紹回亞洲，不論台灣、上海藏家的接受度都很高。邁向第10年將在倫敦開設新的空間「回到當代藝術的源頭，我們的特色是藝術家的加總，呈現的是風格。」也希望以魯迅筆下狂放、怒吼的野草精神融入西方的騎士浪漫，將浪漫血液注入野性不死基因自勉。

王薇薇指出，過去3年在疫情中不論台北、上海，都看到年輕世代藏家興起，台灣藏家美學傳承札實，上海藏家眼界多元豐富，而在今年逐步恢復疫情前的活絡交流之際，她認為整合資源並發揮特色，將成為與藏家溝通的重要方向。