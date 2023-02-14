昔被譽為「最美主播」的吳依潔，雖然已卸下主播光環多年，但仍保養得宜，已是3寶媽的她，絲毫看不出歲月痕跡，今(14日)是西洋情人節，她突穿上籃球衣、扮成電影《灌籃高手》中的赤木晴子，仙氣爆表的高顏值讓網友都驚呼「還原度超高」。

吳依潔透露自己終於去看了《灌籃高手》電影，因為太懷念，所以她忍不住拿出球衣Cosplay一下晴子，「為什麼是14號呢？因為我從小就是三井壽鐵粉」，照片中吳依潔不僅看起來青春洋溢，緊緻Q彈肌膚根本就像少女，髮型和美貌都還原度超高，讓網友超級驚豔。

「根本真人版晴子」、「這個晴子很可以，看了我也想打籃球」、「為何這麼動漫感」，還有人表示她比晴子還美，引起熱議。而吳依潔也曬出和老公一起看電影的放閃照，相當幸福甜蜜。

吳依潔曾是「台大五姬」之一的「戲劇依」，畢業後擔任過記者和主播，因為亮眼外型讓她受到關注，還被譽為「最美主播」，不過2014年她嫁給神旺集團小開蔡紹仁後，就專心在家相夫教子，婚後育有2女1子，但保養得宜的她，身材根本看不出是3寶媽，凹凸有致的完美曲線，令人稱羨不已。