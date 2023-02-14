根據一份新的研究報告，美股「芭比Q」的時間不是利率高漲、經濟可能陷入衰退的今年，也不是明年，但這個末日終將到來，大約再過25年，美股將迎來史詩級的崩盤。

芬蘭經濟學教授、瓦薩大學（the University of Vaasa）研究員Klaus Grosby最近發布一篇名為「金融市場末日：美國股市終將崩潰嗎？」的論文，就這場金融危機提出警告。

Grosby在論文中指出，美國股市的增長不是永續的，到2050年注定要崩潰，「物理學文獻中記載的一個公認事實，從長遠來看，比指數型更快的增長是不可持續的，最終將導致物理學家通常所說的『有限時間的奇異點』（singularity）」。

此外，他表示包括2008年的金融危機、近幾年的新冠疫情，以及2021年俄羅斯入侵烏克蘭等這10年間令市場陷入動盪的重大事件，都給全球經濟造成巨大影響。

根據其預測模型，他警告，在2043年12月到2050年12月之間的某個時間，美股發生「毀滅性」崩盤的信賴區間（confidence interval）達到95%。

為了得出這個結論，Grosby分析了1871年1月至2022年11月標普 500指數每月的數據，同時也加入標普500指數從1980年1月2日至1986年12月31日的每日數據，以及道瓊指數在1921年1月1日到1928年12月31日的每日數據，並使用簡易的冪律模型（Power Law Model）進行估算。

最終他的方程式得出最遲到2050年美股將徹底「內爆」（implosion）的「有限時間的奇異點」。且儘管使用了不同的數據、不同的樣本和不同的估算方法，但不同的模型所顯示出的結果「幾乎沒有差別」。