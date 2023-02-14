雲豹能源通過證交所創新板上市案，為何會選擇在創新板上市？趙書閔說，公司本來預期今年5、6月才會送件，最快年底才會上市，現在創新板上市，時間反而可以提前，接下來公司會仔細觀察交易量，若是交易量太低迷，在創新板上市1年時間滿了之後，會立刻申請上市。

雲豹能源2022年全年度合併自結營收新台幣63億元，創史上新高，經營成效及營收獲利亮眼，法人推估，全年EPS上看4元。展望2023年，法人認為，營收及獲利將維持成長腳步，年增率可望上看3成。

雲豹能源今年營收3大成長動能包括儲能、太陽光電以及水處理。除台南北門128MW漁電共生案場已先完成併網108MW，預計今年全數併網，今年規劃建置三座全台單一最大（100MW）儲能案場，預計於2023年及2024年陸續完工共300MW，將佔台灣2025年儲能容量目標30%，工程款合計破百億。

在水處理業務，雲豹能源2021年入主煒盛環科股份有限公司後，取得標案之金額大增，且加入儲能與綠電等綠能環境工程規劃，預計2023年至2024年陸續完工竹北水資中心第二期工程案、臺北市污水下水道工程、桃園國際機場西側汙水處理工程等標案等，合計完工標案決標金額共37億。

雲豹能源成立於2016年，資本額為新台幣11.27億元，早期專注於太陽光電，自2021年成功轉型為再生能源整合型平台服務商。旗下事業包含太陽光電、離岸風電、儲能工程、售電平台、水處理工程及生質能等，並整合再生能源上下游產業鏈，打造一條龍完整服務。