P. LEAGUE+新竹街口攻城獅球團將於19日主場迎戰新北國王的主場賽事中，攜手全球第一直播平台「Up直播」推出「Up直播沙漠季」主題周，透過直播平台曝光結合賽事現場美食攤位活動，將新竹旅遊與美食的資訊發揚光大，Up直播電眼女神許薇安與芊予分別擔任開球嘉賓與帶來精彩的開場表演。

新竹過去時常被評為「娛樂美食沙漠」，為扭轉大眾對於新竹的刻板印象，攻城獅球團盼藉由主題活動規劃、在地美食商家邀約，讓來自各地的「獅紫軍（攻城獅粉絲名）」體驗到新竹美食，並在攻城獅主場留下最好玩的回憶，攻城獅球團也力邀超過20間新竹在地美食商家來挑戰，當日獲得「獅紫軍」最高票者，將享有2月25日主場免費擺攤機會，並於場中頒發獅紫軍美食金牌頭銜。

攻城獅Muse Girls瑟七、柔一於上周親自擔任一日新竹美食小天使，提供「獅紫軍」們看球必備美食清單，兩位女孩挑選出新竹在地銅板美食，分別是竹北魯肉飯名店黑皮驊、50年老字號古早味飲料店蜂蜜大王、Google評論破千則好評的好豆味冰沙豆花、城隍廟人氣美食周家燒麻糬與新竹火車站排隊小點心梅花雞蛋糕，更多新竹美食馬拉松趣味內容，歡迎獅紫軍17日鎖定攻城獅官方YouTube頻道。

攻城獅球團於本周Up直播沙漠季提供入場「獅紫軍」主題日闖關卡，只要體驗場館內限定美食並破解任務，集滿3點即有機會獲得限量贈品攻城獅聯名Up直播球衣杯墊。除此之外，知名點心品牌旅禾泡芙之家也會進駐攻城獅主場2樓美食攤位區，球迷只要完成指定任務，將有機會獲得招牌泡芙一份，歡迎「獅紫軍」提早進場體驗Up直播沙漠季的美食魅力。