2023年到來運勢都出現變化，大陸《搜狐號》運勢專欄指出，生肖豬、生肖狗、生肖猴運勢超級旺，其中生肖猴不但事業迎來了高峰，甚至在貴人的幫助下，得到了很好的發展機會，很多人也因此跑來向他們談論合作，錢財也不斷進帳。

▍生肖豬

生肖豬做事向來腳踏實地，2023年事業在貴人幫助下，可獲得很好的成績，甚至得到了很多合作機會，生意量不知不覺的增加許多，今年只要肯努力穩扎穩打做事，一定可以賺到很多錢。

▍生肖狗

生肖狗在2023運勢超級旺，他們在事業上經過不斷的努力，獲得了很好的業績表現，也因此拿到不少的獎金，非常幸運，另外在投資方面，上半年若能謹慎做好功課再進行下注，將可得到令你滿意的結果。

▍生肖猴

生肖猴在2023年財運亨通，他們事業迎來高峰期，生意方面越來越好，也在貴人的幫助下，得到了很好發展機會，甚至很多人都跑來向他們談論合作，讓他們錢財不斷的進帳，可好好把握。