陸委會今早公布，20日上午9時起恢復港澳居民赴台申請，並取消新冠疫情期間實施的港澳居民入境管制，配合中央疫情指揮中心同日放寬防疫管制措施。新任陸委會副主委梁文傑補充說，針對港澳人士赴台，相關申請許可條件的規定一切如舊，並無新增規定。

香港東網報導，香港縱橫遊執行董事袁振寧對此表示，雖然台灣公布20日開放港人自由行遊台，但入境要求及細節仍未公布，臨時停留許可申請網頁仍未恢復運作，未知現時港人應等待網頁恢復，還是需透過另一系統向台灣移民署申請短期停留，但移民署需時2周批核申請。

袁振寧也透露，本月28日前仍有數團出發台灣，大部分已處理簽證問題，也有10組原定於3月出發的客人申請轉為自由行出發或取消代辦簽注。

袁振寧相信，開放自由行遊台初期會出現「搶機票潮」，票價及團費會有短期上升，但由於台灣沒有限制香港航班升降量，正向航空公司了解加機情況，預料數月供應充足後機票票價會回落。

袁振寧還說，旅行社會調整策略，減少於台北自由活動的時數，增加6至7天特色遊，例如前往宜蘭、高雄屏東等地，品嘗黑吞拿魚（黑鮪魚），以及鐵路環島等自由行較少進行的活動，稱自由行對生意衝擊有限，期望能炒熱整個旅遊市場。

報導指出，台灣目前已開放部分港澳人士入境，包括台灣人或持居留證者的港澳籍配偶及親屬，港澳籍配偶及親屬赴台探病、奔喪，商務活動，大專院校及高中學生，國際醫療人員，赴台就業，宗教活動以及團體觀光。目前一般旅客赴台不須提供核酸檢測證明，但需進行7天自主防疫，期間如有症狀需自我篩檢。