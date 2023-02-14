台中北區30多歲賴姓女子日前因心情不好，半夜獨自騎車到太平區知名「咬人狗坑步道」散心，因不熟路況不慎卡在近70度陡坡，太平警深入山區搜索近1小時助脫困。（太平警分局提供／潘虹恩台中傳真）

台中北區30多歲賴姓女子日前因心情不好，半夜獨自騎車到太平區知名「咬人狗坑步道」散心，卻因不熟路況，將機車騎上坡度近70度小徑，後輪又不慎卡住動彈不得，於是報警求助；太平警分局員警深入山區搜索近1小時，終於發現女子身影，協助人車平安脫困。

台中市政府警察局太平分局太平派出所副所長林信華、警員邱振維日前晚間近10點接獲賴女報案表示，她騎車受困山區，不但動彈不得且快撐不住了，不知道該怎麼辦，請求警方協助。

經員警詢問後得知，賴女獨自騎車到「咬人狗坑步道」看夜景，因不熟悉路況逕行騎車由坡道入口往上行駛，一路騎到近70度的陡坡時，因機車馬力不足無法再往上，想掉頭時車子後輪又卡在隙縫處動彈不得，車體的重量讓她難以負荷，深怕一不小心就連人帶車滑落山坡下。

林信華獲悉後，立即派遣警力前往山區搜尋，經近1小時的搜尋，終於發現女子身影，順利助其脫困並護送至附近聯外道路；賴女向警方表示，因近期心情不好，獨自騎機車到附近太平山區散心，不熟該步道路況，才陷入危機，非常感謝警方幫忙。

太平警分局分局長蔡慶星表示，山區路況複雜且有時訊號不佳，若不幸受困山區，可以找到附近燈桿、電桿號碼或明顯地標告知警方，以利迅速到場救援。