桃園市中山東路平日車流量大，尤其在中山東路二段與龍興路路口，因車道由6線道縮減為2線車道，在上下班時段容易造成車輛大打結，用路人苦不堪言。另外民眾也抱怨，只要到用餐時段因該路段有許多餐飲店家，買餐民眾車輛臨停加上又有公車停靠，直接占據車道讓後方車輛完全無法通行，期盼相關單位應想辦法改善問題。

市府交通局交通工程科長曾啟倫回應，原本中山東路二段至龍興路口處車道縮減，原畫設槽化線用意，希望縮減車道寬讓直行車流提早併入避免後方壅塞，後來發現導引效果不佳，衍生要右轉的汽機車或與直行車輛爭道，而且內側車道交通量大，機車也很難提前併入內側車道行駛。

他也說，民眾也有陳情希望該處交通號誌增設右轉專用時相，但考慮到路口連鎖控制下，挪移其他方向綠燈給右轉專用使用的負面效益和右轉車輛比例未知，所以不同意增設右轉專用時相，目前先以調整標線讓槽化線往路側退縮，另增加右轉車道，相關標線改善已在14日重新畫設完成。

市議員彭俊豪指出，中山東路車流量大，部分路段有拓寬部分路段則無，在中山東路二段與龍興路口處，因為車道縮減龐大車流要匯入，且原先畫製很長的槽化線，引導車流效果不彰，導致該路段上下班尖峰時段常常打結。也有民眾反映，該路段沿路有許多餐飲商家，該處常塞車原因除車道縮減因素外，另一主要原因就是民眾時常車輛臨停路邊買晚餐，加上公車行駛停靠，只有2線車道狀況下，導致後方車流完全被堵住動彈不得。

他也說，該路段附近有停車場，呼籲要買午餐或晚餐民眾，不要隨意臨停路邊影響交通，至於公車站牌設置位置是否要移置，也要考臨民眾搭車需求及便利性，這部分希望交通局與地方能夠進一步溝通再做研議。