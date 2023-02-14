高雄市長陳其邁今（14）日主持市政會議審議通過修正「高雄市社會住宅與公益出租人地價稅及房屋稅優惠自治條例」草案，放寬社會住宅與公益出租人租稅優惠適用條件及作業程序。（柯宗緯翻攝）

高雄市長陳其邁今（14）日主持市政會議審議通過修正「高雄市社會住宅與公益出租人地價稅及房屋稅優惠自治條例」草案，放寬社會住宅與公益出租人租稅優惠適用條件及作業程序，其中社會住宅包租代管地價稅減徵幅度從50％調高至80％，預估將有2823戶受惠。

財政局說明，本次修正重點主要為減輕稅負，社會住宅包租代管地價稅減徵幅度由50％調高至80％，預估將有2823戶受惠。另方面，公益出租人即為將房屋出租給符合租金補貼申請資格者（如低、中低收入戶、身心障礙者等），適用地價稅優惠稅率，可按自用住宅用地千分之2 稅率課徵地價稅，此次修正刪除都市土地面積限150平方公尺及非都市土地面積限350平方公尺的限制。

財政局長陳勇勝指出，高市府依《住宅法》授權，在2018年5月24日制定公布「高雄市社會住宅與公益出租人地價稅及房屋稅優惠自治條例」，盼透過此次修法，鼓勵房東加入社會住宅包租代管及租金補貼計畫的意願，加速解決弱勢市民租屋需求，以照顧弱勢及青年居住權。

財政局補充，基於簡政便民，對符合本自治條例租稅優惠適用條件者，修正由稅捐處依主管機關通報資料主動辦理租稅減免，民眾免提出申請。