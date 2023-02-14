關注全球極端氣候，屏科大辦論壇盼守住1.5度防線。(林和生攝)

氣候暖化異常加劇，倘若全球溫度升高超過1.5°C，將造成糧食減產或物種滅絕等影響，有鑑於此，屏科大以推動世界永續目標，積極與台灣永續棧合作，於14日屏科大大數據中心舉辦「[email protected] 1.5度糧食與消費轉型永續棧揭牌儀式暨願景論壇」，針對水資源和糧食的鏈結，研發與推廣減碳及再生農業生產新模式，以及綠色消費相關議題，整體目標希望為重塑糧食生產和消費系統，與生態系統保持平衡等大主軸，進行一系列論壇。

屏科大張金龍校長致詞說，屏科大近年因應氣候變遷、全球暖化對人類及農作物造成的影響，學校教師積極投入節水減碳的研究。

以「國際灌溉研發服務中心」組成的跨領域團隊為例，研發出「節水米」，種植時節水15％、產值卻能提升30％，還兼具豐富營養價值的優質米，這項節能節水、保護土地及生態的重要成果，即是友善環境耕作的最佳實例。

做到更永續性和多樣化的消費和生產，希望為建構低碳永續社會盡一份心力，未來屏科大將加強推廣1.5 度糧食生產與綠色消費永續轉型。

農委會主委陳吉仲也說，希望透過台灣永續棧的建立及與前來參與論壇的各位成員，共同分享為在地及全國性永續轉型議題提供系統性專業與實務經驗，只要議題與農業部門相關，農委會都將全力以赴。

張金龍說，1.5度糧食與消費轉型永續棧成立，將期待與大家一起探索臺灣在未來氣候緊急的威脅下，如何應變糧食生產與消費系統中的相關機會和挑戰，為臺灣糧食生產與消費永續轉型共同努力。