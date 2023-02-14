氣象局預估，台中、高雄、花東等地區低溫可能僅有10至14度。（圖／氣象局提供）

又要變冷了！今（14）日到16日有強烈大陸冷氣團擾台，氣象局稍早針對10縣市發布低溫特報，北台灣有多地為「橙色燈號」的非常寒冷範圍，氣溫恐跌到10度以下，此外，隨著華南雲雨區東移，北台灣也有短暫降雨，外出記得攜帶雨具及保暖。

氣象局稍早發布低溫特報，影響時間為今日下午至明日下午，受到大陸冷氣團影響，中部以北、東半部及金門、馬祖天氣寒冷，其他地區也偏寒冷，易有10度以以下低溫，今日至明日新竹以北及宜蘭為「橙色燈號」，氣溫有機率持續10度左右，甚至會更低。

屬於「橙色燈號」非常寒冷的地區：新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、宜蘭縣；屬於「黃色燈號」寒冷的地區則是：苗栗縣、台中市、金門縣。

氣象局提醒，強烈冷氣團讓台灣各地天氣明顯變冷，北台灣高溫只有13到15度，中部及花蓮也下探16度，南部及台東略高一些，高溫可達24度，不過入夜後中部以北及宜蘭低溫恐怕只有11度。此外，隨著華南雲雨區東移，北台灣出現短暫雨，其他地區也有局部、零星的降雨，尤其基隆北海岸更要特別注意，有局部大雨發生的機率。