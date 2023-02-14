14日西洋情人節，新竹縣有44對新人登記結婚，縣長楊文科與夫人甘秀美到竹北市戶政事務所，向辦理結婚登記的新人送上溫暖祝福，也贈送結婚小禮物巧克力及金鏟子，祝福他們永浴愛河、早生貴子，在場新人直呼「好幸運」！

「大聲說我愛你！」楊文科說，在情人節要記得跟自己心愛的伴侶說聲「我愛你」，要把對方永遠放在心中，祝福登記結婚新人早生貴子，生越多越好，也祝福全天下有情人終成眷屬，情人節快樂！

楊文科與夫人甘秀美結褵40多年，他分享夫妻相處之道就是要有三好政策，「老婆說什麼都好，老婆做什麼都好，老婆買什麼都好」只好做好這幾點，做任何事都很平順。太太娶進門是來疼惜的，對太太的呵護就是家庭幸福的保證！

其中一對沈先生和沈太太愛情長跑8年，選定情人節完成終身大事，驚喜縣長楊文科現身送上祝福和禮物，感謝給予祝福話語。

另一對官先生和官太太，2人不吝嗇地大聲互道「我愛你」，2人從16歲認識，今年邁入第6年，決定情人節登記結婚，恰巧遇到楊縣長，還收到小金鏟子，直說相當幸運。

楊文科表示，新竹縣除了「新生兒營養補助」第一胎1萬、第二胎2萬、第三胎5萬及雙胞胎3萬元、三胞胎10萬元之外，也配合中央政策提高育兒津貼發放額度，去年8月起調升為每月補助5000元，未滿6歲幼兒則提高就學及托育費用補助金額。

楊文科期盼未來在「托嬰、托育、就學、休閒遊憩空間」等方面超前部署，讓年輕人無後顧之憂地「願婚、敢生、樂養、宜居」。