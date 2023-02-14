「被竊的錢包是否能找到！」嘉義縣1名32歲來高雄訪友的官姓男子，日前搭乘捷運後，卻突然發現錢包不見了，他急得向員警報案，但員警扮演起「柯南」，從他進站後動線研判應該是遺失，聯繫上服務台，果真只是掉在轉換層，已經有熱心民眾拾獲送交服務台招領。

嘉義縣1名32歲來高雄訪友的官姓男子，12日晚間搭乘高雄捷運從美麗島站上車後，卻發現他隨身錢包遺失，裡面有4500元及身分證件，他急得先在左營站下車，立刻向捷警求助，一臉焦急向員警詢問著：「被竊的錢包是否能找到？」

經員警詢問及了解進站後的動態，得知官男為刷卡進站，於進站後還將卡片置入錢包，且途中並無任何異樣，研判應非「遭竊」，而應是在搭車時不小心將錢包掉落的，經聯繫上車的美麗島站服務台詢問，並確認該只錢包掉落在橘線轉換層，已經有熱心民眾拾獲送交服務台招領。

經確認錢包無誤且錢包內現金及證件均未短少後，官男心中大石頓時放下，連忙表示爾後會小心，合影時也大比讚，表示感謝。