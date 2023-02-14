科技始終來自於惰性（便利性），德國萊茵金屬（Rheinmetall）結合了荷蘭與挪威子公司所開發的120釐米「諸神黃昏」（Ragnarok）迫擊砲系統，和一個高度可降低的拖車平台，開發出了這一套甚至可以用民用車輛牽引的迫擊砲拖車系統，免去專用車輛限制，而與過去的牽引迫擊砲相比，最大的革新在於砲組人員不用架設發射底板，免去土工動作，可提供特種部隊、空降部隊以及國土安全部隊，真正打了就跑（Shoot and Scoot）的重火力支援。

據據軍事專業媒體《歐洲安全與防務》（European Security & Defence）13日報導，萊茵金屬開發的諸神黃昏迫擊炮系統取代了常見的腳架迫擊炮系統，首次亮相於2019年在倫敦舉行的DSEI國防展覽會上首，也被稱為迫擊炮武器系統120（MWS120），這一套手動裝填的120釐米迫擊炮重量不到一噸，並具有帶機械傳動的全電動系統，射速為每分鐘18至20發武器瞄準是自動的，使用現代後坐力控制技術使這一套系統能夠整合到廣泛的車輛中。除了更重的8×8之類的重型平臺外，還可以結合6×6和4×4車輛甚至是一般民用車輛使用。

這一個平台也被作為迫砲系統的發射底板。這樣的拖車系統可以便利的連結到任何拖車聯軸器的車輛上，然後牽引到各自的射擊位置。一旦進入射擊位置，車頭只要面向射擊方向的大致相反的角度，隨後裝載平臺就會透過液壓系統迅速的降低到地面。但也可以在緊急模式下手動完成，只需要短短幾秒鐘。

將火力任務座標輸入火控系統後，迫擊炮將會自動與目標對齊。與此同時，機組人員可以準備存放在牽引車輛裝載平臺上的彈藥，並在自動瞄準過程完成後可立即裝填開始接戰，可謂十分便利。