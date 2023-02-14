台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，去年7月起，桃園市、新竹縣、新竹市、台中市、台南市、高雄市、屏東縣等縣市正式實施囤房稅，衝擊「非自用住宅者」，恐被課徵較高額的稅率，因此不少屋主將房產以贈與方式讓家庭成員分散持有，以避免被課高額囤房稅。

根據遺產及贈與稅法，夫妻之間相互贈與的財產免課徵贈與稅，去年開始贈與免稅額提高，從原本的每人每年220萬元，拉高到244萬元，多少也增添民眾在資產配置上採取「贈與」的意願，夫妻先透過贈與配偶不動產，再以夫妻兩人每年共可贈與子女488萬元的免稅額，將資產分批逐次轉贈給子女，一來可達到節稅的效果，二來也能協助年輕人在高房價時代晉升有房一族，使2022年贈與棟數的年增率飆破1成，贈與棟數創下近七年新高。

不過2022年全年建物贈與移轉棟數雖近5萬棟，不過贈與稅收僅微幅成長1.7%，主要由於去年年免稅額提高，符合免稅條件的案件佔比走揚，尤其是占了近1.4萬棟的夫妻間贈與，不列入贈與總額免課贈與稅，使去年整體贈與稅收沒有大幅增加。