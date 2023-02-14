陳姓慣竊11日自鶯歌搭火車到桃園，在桃園火車站附近見女移工聊天聊得忘我，竊走一旁的皮包，得手13萬元現金，隨即跳上火車逃離，警方抽絲剝繭調查，追出陳男，上門逮人，以為神不知鬼不覺的陳男當場傻眼，但錢早已花得差不多，只剩5萬多元贓款。

桃園警分局大樹派出所11日下午接獲報案，女移工在桃園區延平路與朋友聊天，身旁裝有13萬元現金的皮包卻遭男子一把抓走，友人發現追上已來不及。

警方調閱監視器循線追查，發現有竊盜、毒品等前科的31歲陳男涉有重嫌，前往陳男鶯歌住處逮人。

陳男見警嚇到，坦言缺錢花用，案發當天先騎機車到鶯歌火車站，再轉搭火車至桃園火車站隨機尋找目標，見女移工聊天忘我，趁機下手竊走放在一旁的皮包，得手13萬元現金，但已花到剩下5萬多元，以為中間有轉搭機車換火車可以規避查緝，沒想到還是被警方找到，訊後陳男被依竊盜罪嫌移送桃園地檢署偵辦。