「脫線故事館」裡有10多個古早味景點，搭配脫線的招牌眼鏡拍照，頗具趣味性。（莊哲權攝）

「脫線故事館」裡有10多個古早味景點，搭配脫線的招牌眼鏡拍照，頗具趣味性。（莊哲權攝）

「脫線故事館」裡有10多個古早味景點，搭配脫線的招牌眼鏡拍照，頗具趣味性。（莊哲權攝）

「脫線故事館」裡有10多個古早味景點，搭配脫線的招牌眼鏡拍照，頗具趣味性。（莊哲權攝）

國寶級諧星脫線去年5月過世，兒孫為表達思念之情親手打造的「脫線故事館」最近在台東鹿野脫線牧場開張，館內超過10個場景，復刻脫線的人生縮影，有著濃濃的懷舊復古風，配戴上脫線的招牌圓框眼鏡拍照，彷佛走進時光機，採免費入場。

台東鹿野脫線牧場新近多了1處很好拍照打卡的景點「脫線故事館」，館內超過10個場景包括記錄脫線從藝人到農夫的生平；縮小版鹿野大戲院播放脫線主演的「再見台北」黑白電影；唱片行則收集了脫線出過已經絕版的唱片及錄影帶，另外還有復古理髮廳、童玩館、照相館、柔道館，滿滿的古早味懷舊風，令人彷彿搭上時光機。

脫線的兒子陳嘉成說，這些文物大部分都是從塵封許久的倉庫裡挖出來，像是30年前DIY的1塊已掉漆招牌，上面寫著「脫光衣服帶出場＋50元」，為脫線牧場打出名聲，這也是父親最辛苦的一段日子。還有牧場草創時期從台北開來台東的吉普車、秀場西裝、模仿卓別林的枴杖等等，都跟父親有著革命情感，也有熱情的網友免費提供的壓箱寶。

陳嘉成表示，父親從最早期黑白電影、工地秀、餐廳秀、電視劇，到現代的直播主都參與過，可以說是台灣演藝界的縮影，「脫線故事館」除了是子孫對脫線爸的緬懷以外，也希望讓更多年輕人了解他的奮鬥過程。

他說，故事館目前不採收費，不過在門口有脫線爸的招牌圓框無鏡片眼鏡，採良心商店方式，「自己拿自己投100元」，很多遊客喜歡配戴這款眼鏡，搭配復古場景拍照打卡，趣味性十足。