一名網友12日與女友到苗栗清安豆腐街（清水老街）某餐廳用餐，女友在廁所驚覺遭隔壁間一名少年拿手機偷拍，事後該少年經查竟是老闆夫妻的兒子，而老闆娘第一時間還謊稱少年只是遊客，該網友馬上質疑遊客不太可能穿雨鞋，老闆娘才坦承道歉說「他才國一，不要讓他留下紀錄」。

該網友在臉書「苗栗大小事」發文，他12日與女友到清安老街在某處餐廳用餐，陪同女友上廁所，他在顧門時女友衝出來說遭人偷拍，當時有名少年在隔壁廁間，他後來在窗戶的夾縫發現手機，確實找時偷拍影片，向店家詢問，老闆娘原本稱該少年是遊客、與店家無關。

原PO卻發現該名偷拍少年穿雨鞋，質疑並非旅客，老闆娘最後才坦承對方是自己的兒子，道歉稱「他才國一，不要讓他留下紀錄」，少年的父親也趕進要求少年道歉，最後甚至不滿反嗆「不然你想怎樣」，原PO事後不願多追究、提告，只要求刪除偷拍畫面。

原PO認為老闆娘第一時間卸責的態度相當不妥，「我絕對相信已經不是第一次，我們也不會是最後一個受害者」；其他網友留言「都國中了，行為是非對錯也早該會分辨了，不需仁慈、應報警追究」、「家長的態度很重要，一定要跟小孩講法律的常識，不能說年紀小來推卸責任」。