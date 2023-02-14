三總澎湖分院111年運用「高知名度醫師計劃」資源，聘請14位資深副教授級醫師到澎，共計服務7761人次就醫，將本島醫學中心醫療水平引進澎湖，落實「醫療在地化」目標。（三總澎湖分院提供）

三總澎湖分院111年充份運用「高知名度醫師計劃」資源，聘請14位資深副教授級醫師，到澎湖為鄉親提供最佳的醫療服務，開立門診達404診次，共計服務達7761人次就醫，將本島醫學中心醫療水平引進澎湖，真正落實「醫療在地化」目標，未來同時歡迎鄉親多加利用各科診次，以減少往返本島就醫不便。

澎湖因一水之隔往來台灣本島不易，交通更常受到天候影響，造成澎湖民眾就醫不便；澎湖縣政府為提昇鄉親就醫便利性，增進鄉親對醫療品質信任度，朝「醫療在地化」目標推動，縣議會特別編列經費啟動「高知名度醫師計劃」，重金禮聘醫學中心有經驗的醫師蒞澎服務，由三總澎湖分院及部立澎湖醫院、天主教靈醫會惠民醫院等三所醫療院所負責執行。

三總澎湖分院因軍系醫院受職務異動變數大，導致臨床醫師不如本島醫院那麼全面，因此，三總與澎湖縣政府合作「高知名度醫師計劃」資源，補充離島欠缺之科別，同時聘請醫學中心資深且具特殊醫療貢獻技術之臨床醫師，採定期或不定期至澎湖為鄉親提供醫療服務，除了門診外更有手術（胸腔鏡手術）及檢查（心導管、心臟超音波），實現「病人不動，醫師動」的服務模式。

三總澎湖分院112年規劃有三總黃才旺醫師（胸腔外科）、楊登和醫師（風濕免疫科）、蔡宗能醫師（心臟內科）、廖國秀醫師（乳房外科）、陳良城醫師（復健科）、洪乙仁醫師（新陳代謝科）、李俊泰醫師（神經內科）、彭忠衎醫師（胸腔內科）、陳怡豪醫師（眼科）、朱永祥醫師（耳鼻喉科）、義大醫院杜元坤院長（骨科）等11位學經歷豐富的副教授級醫師，來澎為鄉親執行醫療服務，歡迎有需求的鄉親前往看診。