國民黨台北市議員徐巧芯日前宣布參選南松山信義（第7選區）立委，同為北市議員的鍾沛君也宣布參選大安區（第6選區）立委，引爆話題。媒體人朱凱翔今(14日)專訪北市最高票連任的議員李柏毅後透露，李柏毅將挑戰文山區（第8選區）立委，等初選辦法公布就正式宣布。而被朱問到鍾沛君昨(13日)提出包括「保證不會全國行腳」等4項保證，李伯毅則說不覺得鍾沛君提的保證有何不可，要選大安區的羅智強本來就該回應。

徐巧芯日前宣布參選南松山信義區立委，但該區目前已有國民黨現任立委費鴻泰，世代交替引爆黨內外話題不斷。鍾沛君日前也宣布參選大安區立委，但與近日表態回到大安區競爭立委的同黨前北市議員羅智強強碰，鍾沛君還提出「保證不會全國行腳」等4項承諾，引發藍營支持者熱議。

「李柏毅將挑戰文山區立委，等初選辦法公布就正式宣布。」朱凱翔今(14日)在其臉書粉專「不演了新聞台」發文表示：「我問他隔壁大安區已經炎上，他說不覺得鍾沛君提的保證有何不可，強哥本來就該回應。」

朱凱翔在《POP搶先爆》節目中專訪得如上訊息，他強調，初選，總是要分出高下，只要不是人身攻擊，當然都能攻防，好好回應，還能加分。你好我好大家好的無效初選，也大可不必。

但如同徐巧芯之於費鴻泰，文山區目前也有現任國民黨立委賴士葆，而目前費、賴都未曾表態不再參選，世代交替的黨內初選勢將再掀熱議。