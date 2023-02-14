馬來西亞政府稱，不打算重新引入商品和服務稅（GST）或任何廣泛的消費稅來減少國家債務。

馬來西亞首相拿督斯里安華·伊布拉欣（Anwar Ibrahim）表示，大馬政府將採用其他措施來減少國家支出和政府負債，目前大馬債務為1079.6萬億令吉（約7.49億新台幣），其中包括前首相納吉一馬公司（1Malaysia Development Bhd，1MDB）的182億令吉。

「我們將減少對富人的補貼，例如T20族群（全國Top 20％高收入族群）的電價」，安華還說，「正如我之前在上屆會議（Dewan Rakyat）中解釋的那樣，政府已決定對T20類別以及跨國公司和大型公司實施補貼削減，但那些處理食品安全的公司除外，即使前任政府決定增加關稅。

根據《海峽時報》報導，安華補充說，政府所做的努力是為了恢復良好的治理，由於前政府資金管理不善和財務漏洞，導致國家債務增加。

安華最後說，更多細節將在重新制定的2023年預算案中解釋。