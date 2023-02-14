藝人小嫻即使生活忙碌，仍會把握時間到戶外運動，12日她參加路跑比賽，首度挑戰半馬21公里，沒想到大腿中途抽筋，痛到連路都不能走，醫護人員趕緊上前處理，所幸小嫻平安無事抵達終點線，賽後，她在社群透露這次特別經驗的心得：「跑一次半馬才知道，原來人體這麼神奇！」

小嫻在臉書表示，起跑時很順利，還能笑著回應民眾打氣聲，跑到11km時，卻呼吸節奏亂掉、側腹有股疼痛感，心跳更一度跳到超過180 ，好在醫護人員及時給她塩錠及冰袋，並提醒她注意自己的心跳聲，不過，到17km時，大腿肌肉突然抽筋，她感激醫護人員幫忙緊急處置，並帶她做伸展，還鼓勵她剩下4k，走路回去都能完賽。

最後小嫻靠意志力走到終點，她坦言這次比賽算是越級打怪，因此能完賽已經很滿意了，不過此時又有狀況，小嫻蹲下來整理包包時，腳趾竟突然抽筋，面露不適的她，只能坐在地上休息，現場醫護趕緊上前冰敷。而她也被告知，之所以抽筋表示訓練不足，因此反省後，她立下新目標：「我之後會把體力練好，希望可以在12km之後還是保持微笑跑完全程！」

小嫻腳痛到坐在地上。(圖/小嫻 FB)

貼文曝光後，有路跑經驗的網友在底下交流心得：「好厲害，我第一次半馬跑完是差點暈倒」、「我跑了八屆的半馬，兩屆的全馬，妳所碰到的狀況我都有碰到，所以我能感同身受」、「今天腿也是快動不了」、「完勝！太厲害了」、「現在能跑完半馬，很棒喔，加油繼續努力看能不能挑戰全馬。」