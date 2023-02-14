旺宏公布其2022年第四季公司經會計師查核後之財務數字，其皆為合併報表數字，係依照金管會認可之國際財務報導準則(TIFRS)所編製。去年第四季營收90.78億元，季減21%、年減38%，單季營業毛利為新台幣30.97億元，季減39%、年減55%，毛利率34.1%，季減10.1個百分點、年減13.1個百分點；營業淨利為新台幣7.54億元，季減69%、年減82%，營益率8.3%，季減12.8個百分點、年減19.8個百分點，稅後淨利6.05億元，季減76%、年減84%，基本每股盈餘0.33元，相較去年第三季1.35元、前年第四季2.00元雙雙下滑，並創下14個季度低點。去年底每股淨值升為28.38元。

旺宏去年營業收入淨額434.87億元，年減14%，營業毛利192.38億元，年減9%，毛利率44.2%，年增2.6%；營業淨利93.69億元，年減15%，營業淨利率21.5%，年減0.4個百分點，稅後淨利89.70億元，年減25%，基本每股盈餘4.85元，相對前年的6.48元下滑。

旺宏去年第四季銷售額產品別分析，NOR占比略升至51%，季減20%、年減40%；ROM占比略降至30%，季減25%、年減33%；NAND占10%，季減15%、年減56%；FBG占9%，季減29%、年減10%。

旺宏去年銷售額產品別分析，NOR占比升至55%，ROM占比略降至25%，NAND占11%，FBG占9%。