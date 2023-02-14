有關國民黨2024總統候選人怎麼提名，新北市長侯友宜該怎麼出場，成為外界討論的話題，黨內建議比照王鴻薇模式採全民調，新北市議員葉元之則提議辦「類初選」，不過前國民黨秘書長李乾龍認為，不管採什麼方式，都不能為主動退黨的郭台銘大開方便之門。

鴻海創辦人郭台銘2019年4月加入國民黨，爭取2020的總統大選提名，但同年9月因為被提名而退黨。根據國民黨的黨員相關辦法，自願退黨者未滿4年不得申請回復黨籍，因此就時間點而言，郭台銘需到9月份才能具備參選資格。

國民黨主席朱立倫多次對外宣稱，2024要派出最強人選角逐總統大位，因此人選方面備受各界關注，目前聲勢最旺的新北市侯友宜遲未表態，黨內的提名機制也未定，對於目前的情況，前國民黨秘書長李乾龍認為，不管用什麼方法，一定要是公平公正，讓支持者可以接受的做法，比照王鴻薇的模式，採用全民調將會是最單純的方式。

不過李乾龍話鋒一轉，他說不管國民黨要採用什麼樣的方式提名，最重要的關鍵還是掌握在朱立倫手中，但是他強調，郭台銘當年自己退黨，如今還不能回復黨籍，因此不具初選資格，若國民黨要為郭台銘「大開方便之門」，相信也無法取得所有支持者認同。