海基會14日舉行第11屆董監事第1次臨時聯席會議，前總統府祕書長李大維接任董事長。（杜宜諳攝）

李大維今(14日)於海基會臨時董監事會正式被推選出任海基會董事長，李大維表示，海基會肩負兩岸工作重大使命，目前仍有不少國人在陸經商就學工作，許多陸配陸生也在台灣各地生活，隨疫情趨緩，兩岸人民往來會更加頻密，「本人期待海基會與對岸海協會的互動可以更加緊密」，強化合作，務實解決雙方民眾各項問題，兩岸兩會也可以逐步展開互訪，海基會也希望及早赴陸。

李大維續稱，相信雙方只要有誠意、信心及耐心就可以向前邁進，創造兩岸和平。兩岸開放交流35年以來，雖然歷經波折，但營造和平穩定，安居樂業的環境是兩岸人民不變的願望和最大期盼，只要兩岸可以用更寬廣的心胸，對於兩岸關係保持正面態度，自然可以「逢山開路，遇水架橋」，化解阻力。

李大維強調，戰爭從來不是解決問題的選項，只有對話合作，共同以促進區域發展為目標，才能讓更多人得到安全，海基會是實現和平的重要力量。海基海協兩會機制建立不容易，若長期停滯對人民是莫大損失，「也希望大陸方面能以民為念，人民優先」，讓兩會秉持更大誠意與善意務實相互溝通。