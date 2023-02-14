范少勳掌鏡的妻女。（品牌提供）

姚淳耀與設計師女友宣布登記結婚。（品牌提供）

姚淳耀與設計師女友宣布登記結婚。（品牌提供）

姚淳耀與設計師女友宣布登記結婚。（品牌提供）

范少勳與金鐘視帝姚淳耀與宋芸樺、曾敬驊、彭千祐14日情人節下午出席愛奇藝新劇《《不良執念清除師》首波卡司發布會，對於情事隻字未提，屬同一家經紀公司的范少勳與姚淳耀卻在記者會結束後，透過品牌一起發布結婚喜訊，29歲的范少勳宣布已婚生女，姚淳耀日前也已經與愛情長跑12年的設計師女友林羿登記結婚。

經紀人表示，姚淳耀和太太經過這幾年疫情及大環境的變化，兩人更珍惜身邊的每一個人，也放慢腳步想了更多未來規劃，討論後今年初決定去登記結婚。

范少勳特別感謝當時拍攝時遇到他生日，曾敬驊、彭千祐明明已經收工卻留下來等了很久只為了要幫他慶生，讓他隔了一年還記憶猶新，去年生日時還特別傳訊給曾敬驊。曾敬驊說，拍攝當時他們都是透過別人描述才知道范少勳的狀態，「真的把他當大體老師，用打聽情報方式，但因為從北影、金馬獎有私人情感，有一段共患難的過程，覺得個性上可以交朋友的、有些看法滿相似，真的聊得起來，之前收工會聊天，發現同頻率，他好像都聽得懂，雖然我講話有些怪怪的狀態。很多東西都是緣分，就是想送他生日蛋糕、就是心情好啊！」

范少勳也說，他都可以Get到曾敬驊的點，頻率對到就是對到，「敬驊說的冷笑話，我就非常喜歡！」還透露開拍後看到曾敬驊很認真帶著自己的筆記本，說他還在試角色走路、講話方式，「覺得他很認真，感覺很對！跟他聊到表演時，覺得同樣身為演員很舒服。對不起我也告白，情人節快樂！

飾演大體老師的范少勳也分享自己這次都躺著演，「背後全背是手繪刺青，前面是剖開的狀態，有一邊的奶頭是特殊化妝，因為很冷容易起雞皮疙瘩，必須重新補粉，但因為身體反應會激凸，畫面上會有點裂開，就選擇拍另一邊，因為是假的！」他說因為演大體老師，下面只穿短褲，檯子又是金屬，他眼珠不能動也不太能呼吸，每次導演都不會拍攝太久。他有跟美術組老師說不太敢真正的大體老師清洗槽，所以劇組借用了一塊金屬板，不過還是很冰，會起雞皮疙瘩。且拍攝場地是在陽明醫學院的大體室，他們拍攝時都會多一分尊重，也會先拜拜，身上帶榕樹葉紅包。