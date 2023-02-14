林志炫演唱會今開賣。（寬宏藝術提供）

林志炫ONEtake2.0《我忘了我已老去》世界巡迴演唱會2／14情人節正式開賣！他也無預警選在同一天公開新歌《我忘了我已老去》與MV，給歌迷朋友們滿滿的驚喜。林志炫親力親為參與新歌及演唱會製作，他表示，這次演唱會將會全面升級，除了大家耳熟能詳敲碗必聽的暢銷金曲，演唱會內容和舞台設計也會呼應新曲，耗時耗力打造全新的內容，希望給大家不一樣的感受。

今年情人節對林志炫粉絲來說可謂是雙喜臨門，因為他一向以慢工出細活，竟在同一天又是演唱會開賣又是新歌及MV同步上架，可以說是非常罕見的「積極營業」狀態，林志炫笑說，這陣子要思考的工作實在太多了，真的非常燒腦，幸好「我忘了我已老去」。

林志炫在這首睽違已久的新歌中，以深情的嗓音、熟稔的演唱技巧，將歌曲完美詮釋。他透露，3年前遇到這首歌時，他正值人生中途，往前看是30年的歌唱聲涯，往後看是再唱30年的期望，所以當時許下心願：「希望80歲時還能再開演唱會。」

然而這首歌的製作進度因為疫情延宕很久，但這或許不是壞事，因為疫情期間幾經沉澱，林志炫反而得以花3年去醞釀出對「老」的深刻感悟，「每一個明天的我們都比今天老」，所以老是生命進行式，只要轉個念不要受到年紀數字束縛，全力去做自己想做的事，老去就不可怕。

他也擔任MV製作人，並請導演為他「變臉」，在一個鏡頭中將他從黑白變彩色，讓人感受到只要心存正向，把握當下，就可以越活越多采多姿，。林志炫ONEtake2.0《我忘了我已老去》世界巡迴演唱會將於5月20日台北小巨蛋登場，演唱會今開賣，購票請洽寬宏售票系統、萊爾富、OK便利商店查詢。