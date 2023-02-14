幾個月以來，韓國仁川機場有5個俄羅斯逃兵，試圖尋求韓國的政治庇護，雖然第一次申請時被駁回，但他們有權上訴。星期二，韓國地方法院同意其中的2人的難民身分，允許他們入境。地方法院拒絕了另1人的請求，但沒有詳細說明原因。還有2人的案件日期較晚，宣判時間在本月底。

3名男子的義務律師說明他們目的情況，基於對俄羅斯家人安全的擔憂，所以不對外透露他們的姓名 。他們都是逃避被政府徵召去烏克蘭作戰，在去年10月，搭乘飛機抵達仁川國際機場，之後就申請政治庇護，但是韓國司法部門在機場拒絕了他們的難民申請，因為理由不充份。

「逃避入伍，不能成為在獲得難民身份的正當理由」，當時司法部如此批注。在韓國，所有身體健康的男性，都必須服滿18個月的義務兵役。

隨後，3人決定上訴，並找到義務律師李鍾燦(Lee Jong-chan)幫他們寫訴狀，在等待期間，這些俄羅斯人就滯留在機場裡生活。

李鍾燦律師說：「我們很欣慰看到法院同意兩人的難民申請，但是遺憾的是，第3人的請求被駁回。我認為這3人的處境是一樣的。」

「他們來到這裡，是為了避免上戰場殺害無辜者，也是避免自己在戰場中喪命。不參與無道戰爭，是很充足的理由。」

獲得難民申請的兩人，將結束長達數月的機場生活，接下來他們可能需要數年時間，才能獲得正式的政治庇護身分。」

至於被駁回的第3人，他還有權繼續上訴，當然，他的機場生活還要再持續一陣子。

另外2名俄羅斯人抵達機場的時間較晚，他們也是第一時間被拒絕難民身分，因此法院受理的日程比早先的3人晚一點點；不過，法院也將在本月底對他們的案件作出裁決。